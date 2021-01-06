熱心助人竟獲得這種回應！一名女網友昨PO文表示，有3名外籍移工撿到一支iPhone，想歸還卻又不知道該怎麼做，只能用手機翻譯向便利商店店員求助，後來聯繫到失主，沒想到失主到了店裡連一句謝謝都沒有，手機拿了就走，令人傻眼。該貼文曝光後引發網友怒氣，直呼早知道就丟垃圾桶。

原PO昨（5日）於臉書《爆怨2公社》表示，他的朋友在便利商店上班，昨在店裡看到3名外籍移工神情緊張地拿著一支iPhone，透過手機翻譯表示，他們撿到一支手機，想問如何送到警察局。

原PO轉述，友人對該地區的地理位置並不熟悉，恰好旁邊有一名客人指點，3名移工隨即離去，但沒過多久3人又折返，表示不知如何搭車，這時剛好失主的手機響起，友人便幫忙接了電話並告知所在位置。

女網友表示，失主到了現場拿起手機就走，連一句謝謝都沒有，態度令在場的人傻眼，直呼「真的很無言」。原PO說，現在很多民眾在路上看到掉落的錢包、手機，多半都會當作沒看到，好心送到警局沒被感謝不打緊，搞不好還會被誣賴，她感嘆「可能是外勞還不懂台灣的規矩吧！只能代替那位沒禮貌的失主說謝謝。」

貼文曝光後，不少網友看了相當有感，「難怪有人會丟垃圾桶」、「太沒禮貌」、「如果今天不是外籍移工撿到，態度可能不一樣」，也有人認為，再微小的事，都不是他人的義務，要懂得珍惜社會上有這種人，不懂得感恩，下次東西再遺失，就別再奢望找回。

(中時新聞網)