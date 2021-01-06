「防疫國家隊」旭富製藥上月29日大火不但延燒4廠房，還釀1死1傷，桃園市府跨局處調查確認起火是在03製程區，位於2樓配藥反應爐疑似溫度過高起火爆炸，導致在1樓廢液區工作的移工被波及傷重不治，勞檢處將儘速把重大職災報告書送中央核備，並函送地檢署究責。

桃園市消防局火調人員事後多次進入火場勘驗，初步調查起火地點位於配藥反應爐，應是溫度過高而爆炸，導致1死1傷，而起火地點旁就是存放金屬鈉隔壁廠房。其中菲律賓籍移工在樓下的廢液區工作，因爆炸被波及，該移工跑回寢室找其他同事求救，消防局將其送醫後，仍傷重不治，預計20日前將有完整報告提出。

桃園市勞檢處指出，目前已與消防局火調科確認爆炸發生在03區製程反應設備及初步調查結果，並向旭富公司取得相關佐證資料，有關重災報告書將於30天內盡速送勞動部職安署核備，另因本案涉有刑事責任，將待重災報告書備查後，函送地檢署偵辦究責。

(中時 )