台股在「萬五」山頭上震盪加劇，而新台幣匯價今天成交區間也拉升到「27」字頭，早盤台北外匯經紀公司新台幣匯價以28.25元開盤後，隨即再衝升了逾4角，最高匯價來到27.95元，升值4.52角，午盤以27.975暫收，成交量為13.2億美元。

台股今早盤在萬五之上續創歷史新高，盤中最高一度來到15197，漲近200點，但隨後在面板、航運及鋼鐵三大族群獲利了結賣壓下，指數紅翻黑又再下殺逾百點，最低為14837，盤中震盪達360點。

新台幣匯價早盤升破28元後，主要交易區間都是27開頭，意味新台幣已經正式進入了「27檔期」。受到美國ISM經濟數據大幅優於預期，提振投資人風險偏好，美元指數下跌至89.5附近，非美貨幣則走揚。

央行統計：108年底以來（至1月5日），新台幣兌美元升值了6%，今年以來新台幣兌美元升值0.37%；同期間，人民幣兌美元分別是升值了7.79%及1.19%。

(時報資訊)