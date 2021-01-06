模特兒出身的男星黃少祺，2000年接演《飛龍在天》大爆紅，多年來他在戲劇圈耕耘有成，近來又跟女神韓瑜在新戲中飾演相愛相殺的暗黑夫妻檔，受到外界矚目，一方面是因為演技，還有一大部分是他50歲仍帥氣到讓人凍未條，近來他以「天菜大叔」之姿登上批踢踢表特版，多張帥照曝光，讓不少異性戀男性網友都直言心癢，忍不住意淫黃少祺。

以討論、搜尋年輕正妹為主軸的表特(Beauty)版，近來出現「黑馬」，那就是多年來在八點檔本土劇發展有成的黃少祺，有人在版上以「帥大叔 黃少祺」為題發文，一連貼出黃少祺16張帥照，並寫道「1971年生 今年即將滿50」，沒想到黃少祺將一票正妹文比下去，引爆熱議。

黃少祺登上表特版，連男性直男網友都衝動告白。(取材自黃少祺臉書)

黃少祺上表特版引發討論潮，可以發現眾人一致認同他凍齡有術，保養到這樣的狀態非常不簡單，「看不出來快50了，保養得真好」、「帥一輩子」，還聊到他的成名作《飛龍在天》，表示當時他跟戲中搭檔黃維德一起出現在螢幕上「真的很帥」，只是如今黃維德以有些歲月痕跡，但黃少祺倒是一點都沒崩。

更有網友將黃少祺封為「台灣孔劉」，不僅外型維持得很好，私下生活、價值觀也很正直正向，讓人不喜歡都難，而黃少祺的帥氣不只讓女生傾倒，連男生都難招架，有男網友就大膽告白，說黃少祺真的超帥，「我男生異性戀都想幫他X」，足見黃少祺電力有多強。

(中時新聞網)