今年元旦起萊豬開放進口，引發國人食安疑慮，中研院前院長李遠哲昨（5）日表示，不一定所有萊豬都不好，若在安全標準內，萊劑對健康影響不大，而先前他也曾發表過類似言論。對此，精神科醫師蘇偉碩表示，李博士沒有說標準以下「安全無虞」，至於影響大小為什麼是不一定？因每個人身體狀況都不一樣，不該貿然讓民眾作為白老鼠。

李遠哲昨受訪時表示，目前政府所做的萊豬管制措施，做到這樣相當不錯，不一定所有的萊豬都不好，只要在安全標準內，都可以吃。

蘇偉碩翻出李遠哲過去相關言論，昨日在臉書表示，李博士沒有說標準以下「安全無虞」。至於影響的大小，為什麼是不一定呢？因為每個人身體狀況都不一樣，老弱婦孺的風險，比起「年輕健康男人」就差很大，這也是爭議所在，所以在缺乏進一步人類相關科學研究有定案之前，不應該貿然讓民眾作為白老鼠。

萊豬對人體健康影響引發疑慮，蘇偉碩表示，在缺乏進一步人類相關科學研究有定案之前，不應該貿然讓民眾作為白老鼠。圖為民眾到超市購買豬肉。（中時資料照）

此外，蘇偉碩也提到，萊克多巴胺在肉品中最大殘留量（MRL）訂定過程，當年由國際食品法典委員會（簡稱Codex）所訂定，是萊克多巴胺的「最大殘留」標準並非「安全」標準，並不是指在10ppb以下就安全，是指可殘留的上限值。

當年Codex大會以69票比67票，強行通過萊克多巴胺殘留量，台大獸醫學院賴秀穗教授曾在2012年指控，這是受到美國動用國家政治力介入。蘇偉碩指出，投票結果只差2票，很容易翻盤，勢均力敵的結果顯示，許多國家認為萊克多巴胺是不安全的，對健康的影響有很大爭議，不然根本不用表決，或者以極大票數差距通過才是。

(中時新聞網)