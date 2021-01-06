受到新冠肺炎疫情影響，健康成為全球民眾最關心的課題，面對第二波疫情帶來的更多不確定性，維持健康體況並為自己和家人建構完善防護網，是國人在迎接2021年的首要任務。根據壽險公會的資料顯示，疫情衝擊下，2020年1月到10月整體壽險市場較前年同期相比衰退近三成，但健康險卻逆勢成長約9％，其中又以住院醫療險、實支實付險詢問度最高，顯示台灣民眾健康意識抬頭，對於醫療保障需求提高。康健人壽特別針對國人在保障方面的需求和缺口，於2021年推出「醫定健康定期健康保險」，以每日銅板價提供國人百萬保障，內容完整涵蓋住院、手術、處置、法定傳染病及負壓隔離病房，協助國人輕鬆打造更健全的防護網。

有鑑於新冠肺炎疫情狀況尚不明朗，國人除了做好防疫措施，也需要更健全的保障來對抗未來的不確定性，康健人壽「醫定健康定期健康保險」提供法定傳染病免等待期，讓保戶在緊急時刻可獲得最即時的醫療照護，同時額外提供10倍保險金額之法定傳染病慰問保險金讓保障更完善。此外，隨著醫療水準與日俱進，許多疾病已可透過醫療處置進行治療，「醫定健康」涵蓋高達81項的處置保障，也就是除了健保手術之外，包括大腸息肉切除術、尿路結石體外震波碎石術、黃斑部雷射術、動脈導管置放術等也都可以理賠，提供真正符合國人需求的健全防護傘。

康健人壽總經理暨執行長邵駿崴(Tim Shields)表示，2020年是充滿挑戰的一年，疫情的影響改變了全球民眾的生活方式，也大幅提升國人對於健康的渴望及意識到醫療保障的重要性。康健人壽在台深耕30多年，將更多元的國際保險經驗帶入台灣，深入了解台灣民眾的痛點，打造符合需求的保險服務。「醫定健康定期健康保險」是康健人壽針對時下國人所需而量身訂製的新一代醫療保險商品。

康健人壽「醫定健康定期健康保險」產品五大特色：1.小零錢擁有百萬保障 涵蓋範圍廣保障齊全「醫定健康定期健康保險 」保障範圍涵蓋住院、手術、處置、法定傳染病及負壓隔離病房。若以25歲男性為例，繳費10年、保障10年，保額1000元，年繳保費只要7,190元，等於一天只要花費不到20元，就可以獲得最高150萬醫療保障；若以男性30歲投保，繳費20年、保障20年，保額2,000元，年繳保險費19,260元，等於一天只要53元就可獲得最高600萬醫療保障。

2.提供健康外溢獎勵，體檢結果達標再享保費折扣 外溢保單的核心觀念，是鼓勵保戶透過自我健康管理以獲取額外回饋，康健人壽「醫定健康定期健康保險」即提供體檢結果達標之保戶每年可享約10％保費折扣(適用於投保年齡16歲以上且健檢體位結果為A+者)。

3.增倍住院保險金 高額給付保障更完善康健人壽「醫定健康定期健康保險」完善的住院給付，不僅提供住院最低給付5倍保險金額[住院5日(含)以下]；住院6至10日，一次給付10倍保險金額；住院11日以上，則是一次給付30倍保險金額。此外，當緊急時刻入住加護病房、燒燙傷病房或負壓隔離病房時，康健人壽將額外給付30倍保險金額的特殊病房住院慰問保險金。

4.完整健保手術 外加81項處置保障常有民眾在投保醫療險並進行手術後，才發現不符合保險公司的手術理賠項目，原因是許多一般民眾認為是手術的項目，例如現代人經常罹患的大腸息肉切除術、尿路結石體外震波碎石術、黃斑部雷射術、動脈導管置放術等，其實都被列為「處置」項目而非「手術」。有鑑於民眾需求，康健人壽「醫定健康定期健康保險」列入理賠範圍的處置項目高達81項，提供保戶更全面的保障。住院期間進行手術或處置治療，另依照住院天數提供給付5至30倍保險金額之住院手術或處置慰問保險金。

5.法定傳染病免等待期 給付10倍保險金「醫定健康定期健康保險」針對包括登革熱、腸病毒感染併發重症、嚴重特殊傳染性肺炎(新冠肺炎)、新型A型流感等經衛生福利部疾病管制署公告之法定傳染病提供免等待期服務，讓保戶可享有最即時的醫療照護。同時更給付10倍保險金額之法定傳染病慰問保險金，使民眾享有更健全、更安心的保障。

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