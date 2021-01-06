內政部今天舉辦電子航行圖使用者論壇，內政部長徐國勇表示，我國電子航行圖已於去年納入港口國管制項目之一，進出國內港口的外籍船舶皆應配備我國所授權發行的電子航行圖，以確保航行安全。截至去年底，內政部已發行68幅電子航行圖，累計售圖26萬幅，超過1萬2,000艘船舶使用。

內政部表示，電子航行圖（Electronic Navigational Chart,ENC）是依國際海道測量組織(IHO)制定的國際數值海測資料格式與規範所編製而成，主要目的是提供船舶導航安全所需圖資。

內政部說，我國發行電子航行圖，是內政部經過3年多籌劃準備，除事先參酌國際相關規範及其他國家經驗，也引入國際水深資料處理與製圖的評鑑及課程訓練，參與國際工作坊，及蒐整分析政府歷年海域調查成果，據以規劃海域測繪區域及發行圖幅，終於在2019年2月14日與挪威簽署台灣電子航行圖授權發行協議，正式向國際發行我國電子航行圖。

為了確保國際船舶進出港安全，提升我國港埠服務效能，內政部優先選擇重要商港及工業港作為首要製圖區域。隨著「內政部臺灣電子航行圖中心」成立，累積更多製圖能量後，陸續將政府公告劃設航道、國際船舶行經熱區及其他港口等納入製圖範圍。

截至去年底，內政部已發行涵蓋我國領海及臺灣近岸海域68幅電子航行圖，累計售圖已逾26萬幅，超過1萬2000艘船舶使用；未來除發行新圖資，亦持續辦理更新及維護工作。

內政部強調，政府已於去年1月1日宣告將我國電子航行圖納入港口國管制項目之一，進、出國內港口的外籍船舶皆應配備我國所授權發行的電子航行圖，才能符合《海上人命安全國際公約》(SOLAS）的規定。

(中時 )