中華航空11日將派出一架從台灣直飛關島的包機，載運有醫療需求的關島民眾到台灣就醫，患者包括關島紀念醫院院長波沙達斯的夫婿；這架包機同時也協助滯留塞班島的國人返台。

關島每日郵報（Guam Daily Post）今天報導，駐關島台北經濟文化辦事處長陳盈連與關島政府協調華航安排這趟人道與醫療的包機，旅客約50人，包括因疫情無法出國就醫的關島民眾及因疫情失業而仍留在關島與塞班島（Saipan）的台灣民眾。

中央社記者詢問駐關島辦事處，辦事處證實這項消息。

辦事處指出，這趟包機經多方努力才促成，包括關島政府、關島機場、關島紀念醫院、關島假期旅行社、關島中華總會、關島台商會、中國醫藥大學附設醫院和義大醫院等2家將收治關島患者的醫院，台灣的外交部與衛福部也從旁協助。

辦事處指出，受2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情及班機變動影響，部分有緊急醫療需求、需要出國就醫的關島民眾一直無法成行，這趟人道醫療包機讓他們能到台灣就醫，患者包括關島紀念醫院院長波沙達斯（Lillian Perez-Posadas）的夫婿，波沙達斯也將陪同搭機到台灣。

因疫情關係，台灣與關島之間的直航班機尚未復航，旅客往來須經第三地轉機。辦事處指出，原本有約百餘名台灣民眾滯留在關島和塞班島，部分民眾已經陸續自行返國，目前仍有數十人滯留塞班島，將搭包機返國。

辦事處表示，關島政府及相關各界高度重視這項人道醫療包機專案，華航包機預計在關島時間11日下午1時50分（台灣上午11時50分）抵達，隨後將在機場舉辦歡送儀式，陳盈連及關島總督葛瑞羅（Lourdes Leon Guerrero）將出席致詞。班機預計在關島時間下午3時30分起飛，台灣時間下午5時55分抵達桃園機場。

(中央社)