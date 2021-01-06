時力立委邱顯智昨日於臉書發文探討台灣房價問題及居住正義，竟引來內政部次長花敬群留言回應「時代蟑螂實在有夠髒」。邱顯智今日上午受訪回應，將找花敬群公開辯論，「不限時間地點」，相信真相會越辯越明。

邱顯智昨晚PO出「6都購屋超出合理負擔，花敬群卻表示不太嚴重」的新聞，並表示花敬群又調皮了，房地產的猖獗炒作行為未見收斂，我們的花次長居然說本質上不至太嚴重，此舉引發花敬群至文章下方留言批評。

邱顯智今日指出，全台6都的房價，早已超出合理負擔範圍，且全國房貸負擔率是36.76％，其中台北61.14％、新北48.63％、台中39.91％，桃園、台南、高雄也突破30％關卡，這是公開的公共政策討論，可受公評，希望政府注意問題，並強調批評是有建設性的，目的不是要把花敬群罵倒，而是希望青年買得起房。

邱顯智表示，後來花敬群有道歉，所以不會太在意，但是時力從上一屆到這一屆的立委，對居住正義做的努力，大家都有目共睹，若覺得時力的主張不對，可以公開對談，讓真相越辯越明。

邱顯智指出，當初時力剛創黨時，當時在學界的花教授還幫忙上過居住正義的課，過去的花敬群說台灣持有稅率偏低，結果現在當官後又主張了什麼？過去花敬群說，房地產不是台灣經濟火車頭，現在又說是火車頭，還是重要產業。

邱顯智說，公共政策影響的不只是自己，台灣人能否有安身立命的地方才是重點，對於個人的影響一點都不介意，時力的立場一貫，也有學理支持，請不要用情緒性的用語，公共政策的討論，應該往理性化發展。

(中時 )