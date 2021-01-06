國民黨今天成立「公教警消委員會」，並舉行成立大會，國民黨主席江啟臣、前總統馬英九、前主席吳敦義都受邀出席。外傳韓國瑜過年後可能成立公益基金會或是辦公室開始跑行程，劍指黨主席，對此，江啟臣回應，兩人常常聯絡，韓對黨很關心，對他個人也非常關心，兩人很多意見都會相互交換，只要對黨有幫助，都會共同來做。

國民黨主席今年將進行改選，不過近期傳出許多負面消息對江啟臣連任不利。國民黨今成立公教警委員會，江啟臣的岳父，全國公教軍警消暨退休人員聯合總會總會長劉盛良也出席，被解讀是岳父要幫江啟臣拚連任。

國民黨公教警消委員會6日成立，國民黨主席江啟臣（中）出席授證，全國公教軍警消暨退休人員聯合總會總會長劉盛良（右）積極在會場奔波招呼；劉也是江啟臣的岳父，外界解讀該委員會成立是為了幫助江連任。（黃世麒攝）

江啟臣對此則表示，所有幫助他的人、包含家人，以及地方服務與黨務工作上他都非常感謝，尤其擔任該委員會主委的林水吉，在這方面的籌備跟付出真的非常多，他們願意在黨艱難時刻主動跳出來，無私不求回報，只能感謝。

江啟臣強調，組織經營跟找回我們的支持者跟黨員，本來就是黨務工作，任何一個人當主席，這工作都是該做的，「我只是在做我主席該做的事。」

國民黨公教警消委員會6日成立，國民黨主席江啟臣（中）出席授證；右二為公教警消委員會首任主委林水吉。（黃世麒攝）

劉盛良則表示，該委員會不是為了特定人士，也不是為黨主席，是為國民黨本身的力量，將來如果能夠重新執政，才能穩固中華民國並發揚光大，為人民創造更大的幸褔和生活。至於是否會要求公教警委員會幫江連任，他表示，「這看大家的意思，不會特別去指定」。

對於此時成立在國民黨成立公教警委員會，劉盛良解釋，那是因為軍的部分已經有黃復興了，所以才由黨中央另外成立公教警消協會，並在各縣市成立委員會，加強國民黨組織能量。

(中時 )