因應變種新冠肺炎病毒與農曆年的海外返鄉潮，台灣15日防疫升級，居家檢疫需採高規格1人1戶，各縣市徵調民間提供隔離14天的防疫旅館不足，台南市長黃偉哲6日在獸醫節活動上，盼中央流行疫情指揮中心統一調控。

台灣隔離防疫升級，許多農曆年前返國的民眾，可能無法有1人1戶的隔離空間，必須改住防疫旅館，各縣市徵調提供防疫旅館的房間數不足，台北市、高雄市已表明只限設籍在地的市民入住，台南市稍放寬標準稱「台南市民優先」。

台南市為觀光大市，許多旅館業者平常入住率高，對改作防疫旅館的意願不大，台南市政府目前徵調民間旅館作防疫旅館使用的業者共19家，房間數共516間，共442人（包括外籍移工211人）使用，約占防疫房間數的8成滿。

台灣15日之後防疫升級，因應海外返鄉潮，台南市已有300人預先登記入住，防疫旅館空間數吃緊。

中央流行疫情指揮中心宣布將在全台釋出1萬個防疫房間，台南市政府另協調各家業者，預計再提供150個房間，台南市衛生局表示，希望中央流行疫情指揮中心協助，外籍移工可改住集中檢疫所，騰出空間給市民使用。

黃偉哲6日在獸醫師節活動中表示，台灣就這麼小，在防疫戰爭的過程裡面，最好是由中央統一調控防疫旅館數量的供需，肯定中央流行疫情指揮中心已宣布釋出1萬個房間，各縣市也努力再找出一些房間，紓解防疫旅館不足的壓力。

(中時 )