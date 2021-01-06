內政部次長花敬群昨日（5）因居住正義等議題，在時代力量立委邱顯智臉書貼留言「時代蟑螂實在有夠髒」，引發軒然大波。但其實花為相關議題與民代、官員槓上已非首次，去年12月才與台北市市長柯文哲、民進黨立委高嘉瑜互嗆；如今又再度與邱網路隔空交火，也讓民眾見識「花式真性情」。

去年12月12日，總統蔡英文宣示，明年要在全國興建1.5萬戶社會住宅，台北市市長柯文哲則不客氣反嗆「她是規劃不是蓋」，並唱衰「當然不可能」，此番言論引發花敬群不滿，回嗆柯：「不樂見中央好的政策，被地方首長污衊。」對此，柯也不甘示弱，再度反嗆：「明年中央的社宅要開工幾戶？要不要先畫押。」

不僅如此，去年12月14日，花敬群於立院內政委員會接受高嘉瑜質詢時，被問及房屋公設比多年爭議，花坦言，有些虛坪離譜，會檢討但請尊重專業，高立刻砲轟：「是尊重建商還是尊重專業？」花聞言也「失控」大動肝火回嗆：「這樣講又扭曲了，這非常不可取。」花更痛批高：「要聽得進別人的意見，別一直建立在自己的想法裡面，把議題導向錯誤方向。」

對於怒罵邱顯智「蟑螂」的發言，花敬群今日表示，人總是有情緒的，我們承擔很重的責任，也承擔很多社會各界的批評，一次一次也看到有些批評並不是這麼正確，終究「人的心還是肉做的，有些時候會失控」，在此再向大家致歉。

(中時新聞網)