陶晶瑩（陶子）和李李仁今（6日）被爆讀國中的女兒打HBL（高中籃球聯賽），但因為資格不符被請下場，李李仁動怒比中指，爆料還指陶晶瑩在旁幫腔，對此，李李仁今凌晨為他動怒行為道歉，陶晶瑩稍早也親上火線，開直播還原真相。

今（6日）天是李李仁的生日，不過李李仁、陶晶瑩卻身陷國中女兒打HBL風波，陶晶瑩中午在臉書開直播還原球場狀況，陶子表示當時她人在2樓，戴著口罩、手拿2個空寶特瓶加油，然後就比賽完了，至於爆料者說陶晶瑩用特權讓小孩打球，對此，陶子駁斥此事「沒有這樣的事情」，並無奈笑說：「如果有特權，我們就去打NBA了」。

陶晶瑩開直播回應球場風波，強調她沒有叫囂、也沒有特權。（圖／取材自陶晶瑩臉書）

陶晶瑩進一步說，學校的社團是高中、國中一起打球，因為學姐人數不夠，所以女兒被通知上場「我們只是被通知，小孩上場打球，我們就去加油」，強調沒有特權。

陶晶瑩一度說到哽咽，提到她遭遇過很多次謾罵和抹黑，由於公司要求低調，陶晶瑩也都忍下來，她哽咽說：「我覺得我低到不能再低了，我教育小孩也是，告訴她低調一點」，雖然李李仁的確有做錯的地方，但陶子不希望女兒和自己也連帶被「妖魔化」，讓陶晶瑩感嘆「承受不起，因為家教甚嚴，不希望孩子跟我有一樣的命運」。

陶晶瑩在直播最後表示「李李仁的激動，他有為自己的事負責了，不要說我沒有做的事情」、「沒有做的事情不要抹在我身上，我已經夠黑了」，並呼籲謠言止於智者。

陶晶瑩親上火線，開直播還原真相。（影片／取材自陶晶瑩臉書）

(中時新聞網)