工紙大廠榮成(1909)營運否極泰來，2020年第四季營益率回升至近3年高點，帶動歸屬母公司稅前獲利躍增8成、創近2年高點，使全年營收雖降至近4年低點，但營益率反向回升至近3年高點，歸屬母公司稅前獲利跳增2倍至11.02億元，自近10年低點顯著反彈。

受績優題材激勵，榮成今（6）日股價開高走揚3.57％至23.2元，隨後雖受大盤震盪影響壓回平盤附近整理，截至午盤仍力守盤上，維持逾1％漲幅，領漲造紙類股。三大法人上周合計賣超8647張，本周迄今續賣超882張，但昨（5）日已反手回補4394張。

榮成公布去年12月自結合併營收44.2億元，月增2.66％、年減0.03％。營益率8.22％，略低於去年11月8.39％、優於前年同期5.71％。歸屬母公司稅前淨利2.49億元，月減1.21％、年增達84.23％，稅前每股盈餘0.2元，表現持穩高檔水準。

合計榮成去年第四季合併營收129.05億元，季增8.32％、年增1.99％，登近9季高點，毛利率升至8.16％、創近3年高點。歸屬母公司稅前淨利6.93億元，季增達80.88％、年增達81.37％，稅前每股盈餘0.56元，雙創近2年半高點。

累計榮成去年全年合併營收414.49億元，雖年減13.01％、降至近4年低點，但營益率自3.74％提升至5.49％，創近3年高點。歸屬母公司稅前淨利11.02億元、年增達2.18倍，稅前每股盈餘0.9元，自近10年低點顯著回升。

榮成去年上半年營運在疫情逆風下仍小幅回溫，隨著疫情干擾逐步消散、兩岸造紙廠稼動率恢復正常水準，使集團營運走出最壞時期。隨著市場逐步進入需求旺季，營運表現自9月起逐月提升，使下半年營運苦盡甘來、第四季旺季營運顯著轉強。

展望後市，榮成自去年起3年投資約70億元，於彰化二林廠添購年產能20萬噸的新紙機、淘汰1台舊紙機，並同步針對紙箱廠進行舊設備汰舊換新與自動化智慧化升級改造計畫。預期完成後將增添台灣事業群營運成長動能。

而榮成過去2年半來受「禁廢令」衝擊，在中國大陸取得進口廢紙量遠低於當地業者，因當地廢紙取得成本居高不下，嚴重侵蝕獲利表現。隨著中國大陸今年起全面禁止進口廢紙，且公司以一條龍生產布局取得廢紙回收優勢，預期有助於取得較公平競爭局面。

(時報資訊)