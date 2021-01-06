嘉義市各國小校長收到議員蔡永泉與出版社送的書籍，感謝稱讚，（廖素慧攝）

嘉義市議員蔡永泉長期向老字號出版社買書，進而與出版社合力贈送全市20所國小書籍，推廣閱讀，6日各校校長抱回沉甸甸的1整箱贈書，僑平國小校長何憲昌說「感受知識的力量，很重、很棒！」。

蔡永泉說，他念高中時就開始向志文出版社買書，至今已買了200多本，最近又購進60本，出版社負責人主動說要送嘉義市各國小1套少年文庫書籍，他再加購10套，雙方合作透過贈書推廣閱讀，教育部推動素養教育，素養的養成要從多元化閱讀做起。

嘉義市各國小校長搬走贈書，僑平國小校長何憲昌喊很棒，（廖素慧攝）

嘉義市議員蔡永泉與出版社合贈少年文庫書籍，（廖素慧攝）

興安國小校長陳文瑜說，嘉義市各國小都積極推動閱讀風氣，興安有「寧靜閱讀」，師生都自己挑一本書閱讀，也教孩子閱讀的方法，並鼓勵家長陪孩子看書至少15分鐘，建立書香家庭。

精忠國小校長楊勛凱說，學校每月有閱讀主題，這套書以兒童文學居多，將規畫兒童文學主題的專題展覽，提供圖書室媽媽導讀，這套書就像窗戶，打開視窗後，再提供相關書籍擴大閱讀觸角，並讓孩子用學習單分享閱讀心得。

市府教育處副處長林喜信說，市府重視推廣閱讀，每年編預算讓各校購書，全市藏書已有79萬多冊，以提供多元書籍讓孩子閱讀，感謝蔡永泉議員贈書再充實學校書庫。

(中時 )