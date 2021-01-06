苗栗縣大湖鄉東興村草莓園出現災情，大片草莓苗葉枯死，莓農懷疑是人造雨釀禍，收益損失慘重。（徐鴻光提供／巫靜婷苗栗報導）

苗栗縣大湖鄉正值草莓產季，但馬那邦山區的莓農卻笑不出來，大湖鄉東興村種植草莓面積約60公頃，近來莓農發現不少草莓植株枯死，全村受損面積達3至5成，懷疑與鯉魚潭水庫施做「人造雨」有關，不過苗栗區農改場採樣化驗結果發現是「葉枯病」，與人造雨無關，將輔導莓農防治病蟲害。

大湖草莓季本該是莓農豐收的季節，但馬那邦山區的莓農卻陸續反應草莓植株枯死災情，東興村長徐鴻光指出，東興村因海拔高很適合種草莓，全村栽培草莓面積約5、60公頃，但莓農陸續反應草莓植株枯黃一片，影響開花、結果無法收成，受損面積初估有3至5成。

徐鴻光說，自己在東興村種有約4分地草莓園，但從一期花10、11月份時，他就發現草莓葉片乾枯，情況越來越嚴重，自家果園有超過一半的面積受損，以往1分地可收成30萬元，現在只剩10萬元，莓農們懷疑是之前鄰近水庫施放暖雲焰劑，降下酸雨改變土質造成草莓枯死，盼政府給予災害補助。

苗栗縣大湖鄉東興村草莓園出現災情，大片草莓苗葉枯死，苗栗區農改場5日現勘採樣釐清原因。（徐鴻光提供／巫靜婷苗栗報導）

農糧署北區分署及苗栗區農改場5日前往會勘採樣，副研究員鍾珮哲6日表示，化驗結果出爐，東興村草莓是感染「葉枯病」，排除與人造雨有關，若是酸雨影響也不會只集中在某一田區，將輔導農民進行病蟲害防治。

苗栗區農改場指出，好發在草莓香水品種的葉枯病，容易因雨水彈濺傳播，病害感染草莓植株冠部後，冠部組織會產生褐化病徵，地上部逐漸弱化，新葉變小，成熟葉片顏色轉紫至紫紅色。葉片病徵初期為圓狀病斑，溼度高時產生黑色環狀孢子堆，果實遭感染會呈現褐色腐壞狀，凹陷處可見黑色環狀孢子堆。

(中時 )