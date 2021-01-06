隨著農曆春節的腳步接近，為了搶攻春節送禮商機，85度C推出9款精緻禮盒，包括高人氣的杏仁瓦片、甜而不膩的蘭姆甜心、超級唰嘴的花生夾心餅、可愛Kitty造型雪米餅禮盒，以平價美味搶攻送禮市場！自1/10起全台門市預購，其中6款指定年節禮盒可享85折，預計可售出6.7萬個禮盒。

熱鬧溫馨的春節即將來臨，85度C推出九款年節禮盒，包括內容多樣的「牛年旺來」、「牛來運轉」、「奶油與蘭姆」，「肉絲酥禮盒」、造型可愛的「KT雪米餅禮盒」以及網路人氣點心「愛餡捲心酥」、「鳳梨酥」、「牛軋糖」，優惠價從150元到499元不等，美味平價且包裝時尚。

85度C公關副總鐘靜如表示，1/10起到2/26至85度C全台門市，預購6款指定年節禮盒即享85折，任選2盒指定款或全店消費滿500元再送紀念撲克牌1盒，亦或全店消費不限金額，加19元購買撲克牌1盒，限量3萬副，送完(售完)為止。

鐘靜如進一步表示，85度C繼2020年推出年節麻將蛋糕「嚦咕嚦咕發大財」熱賣後，今年2/4再加推一款年節蛋糕「好運同花順」，8吋售價620元，用巧克力飾片製成的同花順AKQJ10直立蛋糕上，一旁還有金幣擺飾，蛋糕主體是巧克力戚風蛋糕夾著卡士達餡及黑櫻桃，豐富口感及獨特滋味讓味蕾蹦出新火花，全台門市限量3400顆，售完為止！

除了精美禮盒和蛋糕，85度C這次也特地邀請粉紅教主Hello Kitty和My Melody來助陣，推出消費滿額加價購活動。自1/21起，全台門市消費滿150元加價購1個，加289元公仔陶瓷杯、加399元多功能置物盒、加429元摺疊收納箱凳。

(工商 )