日本政府為因應首都圈1都3縣非常嚴峻的疫情，預計明天聽取專家意見後前往國會進行「事前報告」並備詢，之後待召集防疫對策本部會議，將正式二度發布「緊急事態宣言」。

2020年4月7日，時任首相的安倍晉三因應疫情首度發布「緊急事態宣言」，以東京都、大阪府、千葉縣、神奈川縣、埼玉縣、兵庫縣及福岡縣等7都府縣為實施對象，為期約一個月；後來因疫情未趨緩，不僅擴及日本全境，且又延後約3週，到5月25日才全面解除。

目前以東京都為首的首都圈1都3縣（東京都、千葉縣、神奈川縣、埼玉縣）的疫情究竟多嚴重，日本經濟新聞報導，從日本政府防疫對策分科委員會專家所規定的「4階段感染狀況」6項指標來看，這1都3縣在多項指標大多已超標。

日本放送協會（NHK）報導，日本政府即將決定在7 日針對首都圈1都3縣發布「緊急事態宣言」，首相菅義偉今天已指示主要閣員，就發布宣言採取措施盡速進行最後協調。

為了在明天能順利發布「緊急事態宣言」，日本政府將先舉行諮詢委員會，尋求傳染病專家等人專業意見，之後再向國會提出「事前報告」並備詢，最後召集防疫對策本部會議做出決定。

執政的自民黨國會對策委員長森山裕，今天跟最大在野黨立憲民主黨國會對策委員長安住淳達成共識，將於明天下午聽取政府事前報告並進行質詢。

明天下午3時將先舉行眾議院議院運營委員會，下午4時再舉行參議院議院運營委員會，日本政府將派閣員前往報告，並接受朝野議員質詢。

安住要求菅義偉親赴國會報告，但森山認為應由負責防疫的經濟再生擔當大臣西村康稔進行報告，雙方在這部分未達共識，將再進行協商。

菅義偉就發布「緊急事態宣言」一事，今天上午在首相官邸與西村康稔、厚生勞動大臣田村憲久會面約一小時，聽取有關發布宣言後相應措施檢討狀況的報告。

日本內閣官房長官加藤勝信談到發布宣言後採取的措施時說，為了盡快降低感染機會，將確實且集中地採取能有效地實施降低飲食風險必要對策的措施。

至於檢討修正行政命令，公布不願配合宣言執意營業的店家名稱一事，加藤說，公布店家名稱是最後手段，重點是努力不要發生那樣的情況。

(中央社)