鹿谷鄉農會2017年在大陸販售茶葉，所得人民幣80多萬元，利用農會代表、理監事自強活動時，化整為零帶回台灣，嗣後，再以人民幣支付員工加班費，引發質疑；南投縣農業處處長陳瑞慶表示，如果雙方合意，就不違法。

民進黨南投縣黨部執委林良政丶全國黨代表曾琮愷、及水里鄉長陳癸佑等人，6日到南投縣政府陳情，指稱鹿谷鄉農會以人民幣發放員工加班費，讓員工很錯愕，因為要到銀行兌換台幣，還有滙差問題，很麻煩，但是他們敢怒不敢言！因此，曾琮愷等人質疑，攜帶大筆款項、分散入境，是否違反洗錢防制法、擾亂農會選舉？

據了解，當年鹿谷鄉農會總共發出60多萬元人民幣，而那些人民幣，則是鹿谷鄉農會舉辦自強活動時，由參加人員以化整為零方式，入境時，以不超過2萬元人民幣上限額度規定，帶回台灣。

鹿谷鄉農會總幹事林義能表示，當年在大陸販售茶葉，所得人民幣80多萬元，因為要滙回台灣程序很麻煩，所以將款項分散，請團員入境時帶進來；而且，銀行也不願意將80多萬人民幣，兌換為台幣，所以徵得員工同意，以人民幣發放加班費。

陳瑞慶表示，兩岸交流密切時，大陸人士來台觀光旅遊，商家也收人民幣；而且經詢問財政單位，只要農會與員工合意，就沒有違法問題。

由於此事已經過多年，如今基層農會選舉在即，而陳癸佑的太太陳尤敏，登記為鹿谷鄉農會總幹事候聘人，因此被解讀為與選舉有關；陳癸佑則表示，因為他的太太登記為總幹事候聘人，到基層拜訪農民及農會員工，接獲陳情才知道這件事情，所以提出質疑。

(中時 )