今天香港泛民派人士至少50人遭香港國安處以涉嫌「顛覆國家政權罪」帶走，並要港媒交出文件，民進黨今表示，香港已被紅色恐怖全面壟罩，進入政治寒冬，民進黨對香港前途深感憂慮，並對中共當局的所為，感到最大的憤怒。

針對這個事件，民進黨要求，中共及港府必須立即停止任何鎮壓公民社會的極權作為，讓香港公民社會恢復原有不受威權脅迫的自由法治狀態。民進黨會支持我國政府，持續增強援港的各種作為；也呼籲社會持續關注香港的動態。

今（6）日清晨，香港警務處國家安全處（國安處）以「顛覆國家政權罪」，拘捕前立法會議員楊岳橋及香港大學法律學院前副教授戴耀廷等多人，至少有50人被捕。

民進黨指出，只是因為自辦初選就犯了「顛覆國家罪」，這不止在台灣，放到世界上大多數的國家都是無法想像，中共當局為了完全掌控香港，手段已無所不用其極。

民進黨說，中共與港府聯手以「國家安全」為由，鎮壓民主人士進行「預防性逮捕」行動，完全把民主人權視為無物，是以「法治」為遮羞布，行惡法治理之實，必須受最嚴厲譴責。

民進黨指出，中共不斷摧毀香港民主自由價值和挑釁國際秩序，恣意羈押逮捕所有擁護香港民主團體和人士，宛如台灣當年「白色恐怖」威權時期的重現。此次大規模拘捕前立法會議員楊岳橋、民主派初選發起人戴耀廷等50人，就是用紅色恐怖扼殺民主的呼聲。

(中時 )