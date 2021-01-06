隨著新冠疫苗施打讓疫情對經濟的影響降低，群益投信表示，最壞及最恐慌的情況已過，全球景氣有望逐漸走出陰霾、企業獲利獲得修復，有助於風險性資產表現續航。此外，低利環境下也有利於部分資金流向收益型資產，建議投資人2021上半年可掌握3E投資策略。

所謂的3E，第1個E：Emerging market經濟動能更強的新興市場來追求積極成長機會，投資如：台股、大中華、印度基金；第2個E：Expected regular income優質固收資產掌握穩健收益，布局如：金融債基金、優先順位高收益債基金；以及第3個E；Embrace multi asset多元資產配置靈活因應，搭載跨國組合平衡基金或是具備風險控管特色的目標風險組合基金。

群益中國新機會基金經理人洪玉婷表示，隨著中國景氣逐季復甦、企業盈利預期改善，美中對峙局勢也有望因美國大選底定而和緩，加上中國政府對於中長期經濟發展訂有明確目標及相關政策支持，後市表現仍值得期待，產業方面如：新能源、科技、醫藥、消費等可關注。

群益印度中小基金經理人林光佑表示，印度去年秋冬疫情並未如他國嚴重，經濟也處在復甦軌道上，近期包括製造業和服務業PMI數據皆有所好轉並處在擴張值50以上。後市來看，在經濟活動持續改善、企業獲利預估獲得上修，資金持續因美元弱勢而流入，並搭配印度政府各式經濟紓困和振興措施，皆對印度股市具有正面支持效果。

群益全球策略收益金融債券基金經理人徐建華分析，實體經濟修復仍需時間，故主要央行的寬鬆立場料延續，這也使得負利率資產規模攀升，資金追逐收益態勢不變，而金融次順位債不僅具有投資級信評，殖利率方面也優於一般投資級債，加上金融業又受到各國主管機關的嚴格監管，因此發債機構的營運體質都相對穩健，是既想掌握收益，又重視資產品質的投資人可多加考慮的標的。

群益全球優先順位高收益債券基金經理人李運婷表示，雖然歐美地區疫情反覆，但對經濟的衝擊程度相對有限，觀察花旗經濟驚奇指數，顯示全球各主要區域的經濟仍好於預期，OECD領先指標也確認全球景氣脫離低谷，景氣可說是處在復甦軌道上，市場氣氛不悲觀，加上低利環境也令資金收益需求仍高，高收益債資產可望持續受惠，而對於希望享有收益，又希望能控管波動風險的投資人，建議考慮以同樣具高息特性，但享有優先償付性質、波動度也較低、發債產業更加多元的優先順位高收益債。

群益全民成長樂退組合基金經理人林宗慧指出，疫苗問世固然對於景氣和市場信心修復有所幫助，同時低利環境也有利於風險性資產表現，不過投資上也需觀察疫苗普及狀況以及各地疫情發展，市場波動仍不可輕忽，因此在機會與風險並存下，建議投資人不妨將目標風險組合基金或跨國組合平衡基金納入配置，透過多元資產布局掌握資產輪漲契機、平衡投資風險。

(時報資訊)