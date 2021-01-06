中研院前院長李遠哲昨（5）日受訪時表示，萊豬不一定都不好，若萊克多巴胺在安全標準內，對健康影響不大，並舉例有人認為糖也是毒、硝酸鈉也是毒，但大家還是吃。對此，資深媒體人黃暐瀚酸說，這個概念在8年前民進黨反萊牛時，李院長怎麼沒有出來曉以大義？白讓大家擔心了這麼多年。

黃暐瀚今在臉書表示，如果為了合理化（護航）萊豬，硬要把糖講成毒，那院長應該很清楚，水其實也是毒（水中毒）、大麻其實也算「藥」，端看怎麼使用？使用在誰身上？使用多少量罷了。

有很多人確實不能吃糖，大部分民眾也不宜多吃糖，黃暐瀚說，甚至對某些疾病的患者來說，糖就跟毒一樣，千萬碰不得，但李遠哲院長有沒有想過？糖有標示，萊劑是不是也應該標示呢？而「糖也是毒」的概念，怎麼沒有早8年，出來跟民進黨和擔心萊牛的國人曉以大義一下，白讓大家擔心了這麼多年？

中研院前院長李遠哲為護航萊豬，稱糖也是毒，引發資深媒體人黃暐瀚（左）、台北市議員游淑慧不滿。（合成圖／資料照）

此外，台北市議員游淑慧也在臉書批李遠哲，「長期被供養在中研院內，早已和台灣脫節。」並說，用「也」字，等於李先生證實萊劑就是毒，那麼應該比照糖，在產品上面清楚標示成份及含量，只是很訝異，李先生居然搞不清楚萊劑和糖的最大分別，「萊劑是豬吃的，而糖是人吃的」，人也能像吃糖一樣吞萊劑嗎？好好的人為什麼要吃萊豬？

對於台灣民眾不多關心空污、肺腺癌，而每天在討論萊豬，李遠哲感到不可思議。游淑慧指出，2018年台灣人早就用公投，跟民進黨說不要深澳火力發電廠、不要更多火力發電、不要肺腺癌，呼籲李遠哲應該去跟蔡英文說，一個執政者讓空汙萊豬不斷毒害台灣，不可思議。

糖，也是毒？ 前中研院長李遠哲昨天說：「萊豬只要在標準以內，也能吃」！「台灣一直在討論萊豬，不可思議」！還說：「糖，也是毒」！ 如果為了合理化（護航）萊豬，硬要把糖講成毒，那院長應該很清楚，水其實也是毒（水中毒），然後大麻其實也算「藥」... 由黃暐瀚發佈於 2021年1月5日 星期二

(中時新聞網)