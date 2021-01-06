懷特（4108）總經理鄭建新6日表示，旗下新藥開發火力全開，「懷特血寶凍晶注射劑」第一季可望納入健保給付，目前也擴大適應症，投入癌症免疫療法、新冠肺炎治療，而「懷特痛寶」則與4家藥廠洽談授權中。

鄭建新表示，懷特是國內惟一拿到二張藥證的新藥公司，上市10年的懷特血寶是「癌因性疲憊症」處方新藥，目前自費價格每針12650元，一個療程是二周，共6針，該新藥是在2019年11月向健保署提出申請納入健保給付，目前也順利獲得「臺灣首發新藥核價諮詢會議」專家會議審核通過，預計2021年第一季應可望通過健保給付，擴大國內外癌疲憊治療商機。

懷特血寶已在全國70家醫舉中心及醫療院所進藥使用，超過350位腫痛專科醫師開立處方,嘉患超過7,000位罹患「癌因性疲憊症」的癌症惠者。

由於血寶近年已在國際期刊及醫學研討會發表重要論文，目前正逐步拓展外銷韓國、歐盟會員國等歐亞市場，預計2-3年內可取得藥證，持績擴大國際市場規模。

此外，懷特血寶（PG2)也正投入癌症免疫療法和新冠肺炎治療。其中免疫療法將採合併治療方式，目前規劃並執行多國多中心之免疫治療藥物與PG2的合併療法(Combo Therapy)第二/三期臨床試驗，同步向美國、中國及台灣藥政主管機關申請新藥查驗登記(NDA)及上市許可證，搶攻2025年全球近500億美元的癌症免疫治療市場。

該臨床試驗預計收案300人，將於2021年第二季起至2024第四季完成，並於2025年第一季完成新藥查驗登記(NDA)申請。

另外，「懷特痛寶」則是全球唯一口服納布啡之口服新劑型新藥，現正積極4家國際藥廠洽談授權，進軍全球近400億美元的止痛藥品市場。

鄭建新表示，除了血寶、痛寶外，懷特尚有2款新藥：治療糖尿病腎臟病變的「懷特糖寶」、治療骨質疏鬆的「懷特骨寶」，均已獲美國FDA核准進行二期臨床試驗，也正積極洽談國際授權。

(工商 )