黃士杰（左三）要當兵了，葉小毅、蔡詩羽、郭宇宸、張又瑋為他送行。（達騰娛樂提供）

藝人黃雅珉的19歲混血帥兒、達騰娛樂藝人黃士杰，將於1月7日入伍，展開為期四個月的軍旅生活，下個月就要滿20歲的他，生日將會在軍中過。被問對當兵的期待與20歲生日願望，黃士杰說：「希望當兵可以讓我的生活作息有規律、能夠瘦身15公斤，然後變成一個新的黃士杰回來‭！‬」他說媽媽黃雅珉一點都不擔心，「她也是希望我當完兵，可以變成一個不一樣的我」，至於他自己則搞笑地說，最擔心剃完頭還可不可以保持原來的帥度。

當兵前夕，經紀公司藝人蔡詩羽、張又瑋、郭宇宸、葉小毅及工作人提前跟黃士杰圍爐吃火鍋幫他送行，還沒當兵的郭宇宸分享朋友被兵變超難過的經驗，黃士杰自信滿滿地回說：「你朋友太遜了，如果是我應該不會被兵變！因為我現在沒有女朋友，不怕！」

五位藝人當中只有張又瑋當過兵，張又瑋分享他的經驗給黃士杰，「部隊起床時間是早上6點，但是6點才起床刷牙摺棉被肯定來不及，所以要5點半起床先做完刷牙摺棉被，然後就可以躺在床上休息一下，等到6點一到就可以馬上到操場集合。然後就是吃飯大家都用搶的！菜很快就會被搶光，所以技巧就是第一碗先夾一半的量，這樣可以快一點吃完再去夾第二碗。然後還有不要耍小聰明亂開玩笑，不要強出頭，因為士杰外型帥氣出眾，要乖乖的比較好。」

接著張又瑋開始跟大家講軍中鬼話，黃士杰聽得一臉驚恐，他以前聽過很多鬼故事但本身沒遇過不知道怕不怕，「如果真的遇到了應該會盡全力跑，總不能跟說『對不起打擾了，放過我一馬』，媽媽說我八字重，應該不會碰到。」

唯一的女生蔡詩羽誠意十足說：「懇親會那天我可以穿得很辣去看你！」黃士杰一聽回說：「不然妳穿比基尼來幫我送行好了，這樣讓我很威。」

11歲小師弟葉小毅聽不懂當兵的事情，只能對最喜歡的大哥哥黃士杰說：「我會想念你，要快點回來陪我玩還有打籃球。」

對於軍中的操練，黃士杰臭屁地說自己體能無懈可擊，開玩笑稱可以台澎金馬游泳一圈，唯一害怕的事情就是睡不飽。因為他平常生活作息習慣是半夜3點睡到下午3點，沒睡個12小時不行，軍中就寢時間是晚上10點到早上6點8個小時的時間，這一點讓他很苦惱，「不能賴床這件事真的很ㄍㄧㄥ，然後早上起床不能洗澡，對我來說很痛苦，當然我知道當兵就是嚴守紀律，趁機改變自己的作息上的壞習慣，我會努力適應」。經紀人不忘耳提面命黃士杰希望他說到做到，已安排好黃士杰退伍後的工作，希望保持良好體能，有機會可以進入《全明星運動會》節目。

(中時 )