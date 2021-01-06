新竹市政府改造「長青學苑」周邊環境，加設無障礙設施讓長輩方便出入。（陳育賢攝）

位於新竹公園與假日花市旁的「長青學苑」過去環境陰暗雜亂，市府啟動周邊環境改善工程，讓溝渠變草皮，並加設無障礙設施、爺奶小農園、升級廁所，4大亮點要讓每天前來上課的800位長輩舒適、開心的進修與休閒。

市長林智堅表示，新竹市連續多年被評為最幸福的城市之一，去年也首次超越台北市，成為全國最有競爭力的城市，這都是因為長輩們年輕時努力打拚的結果。

林智堅說，在座貴賓與他的爸媽幾乎都是同年齡的長輩，因此他很了解長輩退休後的需求，新竹市不只是全台唯二還有發放老人津貼的城市，他上任後成立60個共餐食堂，讓長輩吃飯不用配電視、晚輩也安心。

市府也提供長輩免費全口活動假牙，曾有1位奶奶因此變得開心和自信，不只願意出門參加活動，還養胖了兩公斤。

市府城銷處表示，長青學苑周邊環境過去有幾大問題，包括廁所需求大、既有欄杆老舊壞損、山水造景陰暗雜亂、農園缺乏規畫，因此啟動工程一一改造。

改造工程包括新建1座廁所，並更換圍籬、拆除山水造景，最後將原本髒亂且高低落差大的溝渠，覆蓋植披變身綠蔭廊道，讓長青學苑周邊變得明亮、且有好走的動線和出入口。

另在長青學苑旁設置1處小農園，讓長輩閒暇之餘可以到小祕境種菜。同時重整建物外露的油漆與管線設施，串聯長青學苑與新竹市立動物園、已完工的體育場、孔廟廣場和整座新竹公園，全方面提升周邊環境，讓學苑長輩與市民都能享有優質開放的活動空間。

(中時 )