富邦金併日盛金爭議不斷；民進黨前立委段宜康今砲轟，這麽大的金額，沒有一塊錢是蔡明忠自己拿出來，都是富邦金的投資人、保戶、存款戶的錢；是台灣人的錢。這個合併案如果成功，除了成就富邦金，是不是就是拿台灣人的錢幫「中資」解套？府院要擔這個責任？

段宜康今在臉書指出，金管會推動「金金併」，方向是對的。過去金改搞出一些規模不足，甚至體質不良的金控公司，本來就應該處理。

他說，長期陷入風風雨雨的「日盛金」成為合併的標的，也很自然。不過，府院看待金管會處理富邦金進行併購日盛金一案，應該注意幾個關鍵。

他指出，日盛金的中資疑雲一直未能釐清。金管會面對輿論的壓力，可能急於擺脫這個燙手的洋山芋；尤其當年馬政府時期，核准被指為中資的海外私募基金入主日盛金的主管，現在也都還是金管會高層。

他認為，想要快快卸下重責，也是人情之常。無怪與本案相關企業甚至傳出，主管機關高層主動搓合這個合併案！

他說，建群投資、建高控股一再被指為中資，絕對是無風不起浪。金管會對外公佈的調查，只是轉述建群、建高負責人的單方面澄清說法。金管會和政府相關單位的調查結果呢？難道當事人否認，政府就埋單了嗎？

他說，政府查明確屬中資，雖然也是下令限期出脫持股；但和現在由富邦金出高價收購相比，被迫出脫和待價而沽的賣方市場行情當然大大不同。放任「中資」套利出場的罪名，說不定最後就套到府院頭上了⋯

他表示，富邦金用每股13元收購日盛金50.1～100％的股數，等於要買37億7245萬2281股的過半，如果成功，要花超過245億2584萬。這麽大的金額，沒有一塊錢是蔡明忠自己拿出來，都是富邦金的投資人、保戶、存款戶的錢；簡單說，是台灣人的錢。

這個合併案如果成功，除了成就富邦金，是不是就是拿台灣人的錢幫「中資」解套？府院要擔這個責任？

他強調，「明天再來提醒勞動部，別以為這個合併案沒你們的事！」

(中時 )