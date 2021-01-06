「168周報」在2019年7月底報導陽信銀行惡質承攬貸款，接手致和園貸款36億，有違法放貸、業界傳聞高額退佣收買銀行高層，陽信銀行不滿商譽受損，控告周報總編輯兼負責人翁立民，士林地檢署日前偵結，檢察官痛批翁濫用新聞自由保護傘，依誹謗罪誒、違反銀行法等罪，提起公訴。

翁立民擔任「一六八網站公司」、「一六八文創媒體公司」總編輯兼負責人，「168周報」每週六在統一及全家超商以每份25元出售，前年7月底出版的第439期，頭版標題「驚傳陽信銀行承接致和園貸款36億、為何陽信銀行『財迷心竅』？如七月半的鴨子傻傻直往火裡跳～」。

內容則報導，陽信銀行冒險吞下一顆訴訟炸彈，貸款36億元，擔保品是致和園的土地，將來這筆土地會被法院判歸誰屬，除非賄賂法官，否則銀行怎能保障不會轉眼成空？陽信行徑詭異，對照業內傳聞有高額退佣收買銀行高層，預料真相將會逐漸浮出水面。

翁立民辯稱，報導內容千頭萬緒，不可能面面俱到，他從未拒絕陽信銀行澄清說明，甚至連陽信的律師函也全文照登，已經善盡查證義務。但檢察官認為，對於報導所稱財政部發函各家銀行提示，致和園土地案涉有違法放貸、偽造文書案，翁無法舉證。

檢察官認定，翁未就事實與否予以求證，違背媒體從業人員公證公允報導原則，濫用新聞自由的保護傘，涉犯加重誹謗罪以及違反銀行法2罪名，並從一重之妨害銀行信用罪，提起公訴。

(中時 )