國家通訊委員會（NCC）今日對外說明，接獲刑事警察局提供情資，指出台灣大哥大自有品牌手機AMAZING A32特定版本，遭植入惡意程式一事。對此，台灣大哥大已發出聲明表示，此手機乃是由合作廠商「力平國際公司」生產製造，承諾將與「力平國際公司」充分合作，全面召回手機，協助用戶將手機作業系統升級至最新V2.0版本。

台灣大哥大發出的聲明指出，本次「Amazing A32」手機所升級之軟體係採用最新 V2.0版，經送請全國認證基金會（TAF）認證之國家級資安測試實驗室-財團法人電信技術中心（TTC）執行檢測，已確認符合台灣資通產業標準協會(TAICS)所公布之《智慧型手機系統內建軟體資安標準》及《智慧型手機系統內建軟體資安測試規範》資安檢測項目，已無資安疑慮。

即日起客戶可透過台灣大哥大網站下載V2.0版更新程式，或可以前往台灣大哥大各直營門市（1/8起可至加盟門市辦理），由專人協助進行系統程式更新。此外，也提供專線服務電話，以手機直撥188或撥打0809-000-852（免付費專線）/02-66062999，按選項5，由客服人員協助處理。

除了與力平國際配合，召回「Amazing A32」手機進行軟體升級以強化資安防護，台灣大哥大也指出將會嚴肅以對，與「力平國際」充分合作，全力協助客戶進行後續事宜。

相關新聞報導指出，上述手機在製造過程中遭植入惡意程式，國人透過台灣大哥大購買手機後，詐騙集團即可利用手機門號向遊戲公司申請帳號，當遊戲公司傳送認證簡訊到手機時，簡訊也同時回傳到詐騙集團，並且申辦完成遊戲帳號後會自動刪除，等於是人頭遊戲帳號。詐騙集團騙取到遊戲點數後，可藉由海外IP將點數儲值到人頭遊戲帳戶中，等於手機使用者成為了詐騙集團人頭。據NCC了解，當前約有9萬多支Amazing A32手機在市面流通。為了確保安全性，以及不會有後續額外的金錢損失，建議消費者要儘速到門市進行軟體升級，或自行升級，以確保手機使用上的安全。

(科技)