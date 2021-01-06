工研院研發「全皮膚組織列印技術」，首創華人仿生皮膚組織，不僅能用於化妝品測試，更能造福許多燒燙傷與皮膚整型病人。（羅浚濱攝）

工研院耗時7年整合「生物墨水材料」、「皮膚細胞培養分化」與「自動化細胞3D列印機台」等3大領域研發的「全皮膚組織列印技術」，首創華人仿生皮膚組織，已通過跨國多個實驗室測試驗證，不僅能用於化妝品測試，更能造福燒燙燒病患與皮膚整型的病人。

工研院生醫所組長沈欣欣指出，要讓皮膚從表皮長到皮下基底層、棘層、顆粒層及角質層等組織，目前國際上要花3到4周，工研院這項技術只需6天，就能完成全皮層的細胞培養分化，關鍵在團隊找出細胞分化所需的「黃金比例」配方。

沈欣欣說，團隊先模擬生理情況，以膠原蛋白為基底，打造出像果凍般的「膠體」，讓纖維母細胞先和膠體混合，可穩穩懸浮於膠體上，後續當角質細胞加入時，才能釋放出所需成分，加快表皮細胞的生長速度。

她並說，膠原蛋白濃度若太高，纖維母細胞會得不到養分死掉，太稀則會使細胞皺縮，團隊為配方比例花了1年半不斷嘗試，成就縮短細胞分化時間，在確認細胞可順利培育生長後，接著進入大量生產階段。

沈欣欣指出，4年前團隊和雷射與積層製造科技中心合作研發「全皮膚組織列印技術」，去年入圍全球百大科技研發獎，顯示工研院的技術極具競爭力。

目前全球做仿生皮膚只有美國和德國的2家公司，工研院「全皮膚組織列印技術」已提供給台灣藥廠和化妝品廠測試外，捷克國家科學院生理所技轉中心、捷克PrimeCell Bioscience及台灣生命之星公司也和工研院正式合作，會將此技術行銷歐盟，讓台灣的仿生皮膚技術，在全球舞台發光。

(中時 )