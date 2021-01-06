因應即將報到的新一波寒流，南市府農業局邀集沿海地區公所，討論強化漁業災損通報機制。（南市府農業局提供／莊曜聰台南傳真）

元旦期間寒流氣溫驟降，造成南市沿海地區文蛤池混養的虱目魚凍傷或暴斃，光是漁民通報部分就有約1萬3800餘台斤的損失，7日另外一波強烈冷氣團南下，恐再造成災損，南市府農業局6日邀集主要產地的公所，討論強化災損通報及現地查報機制，在面對天然災害狀況下，能以最快速度協助漁民。

農業局統計，截至昨日下午5時，共有七股、北門、安南及將軍36位漁民向所在地公所通報文蛤池混養虱目魚被害，總面積約113公頃，損失虱目魚約1萬3800餘台斤；但根據區漁會及漁民統計，實際損失遠高於此，因文蛤池工作魚災害補償金較專養池少，且連假期間未及回應，加上漁民為加速復養，多半自行處理。

農業局長謝耀清指出，7日將有另一波寒流南下，影響將從星期五一直到星期天，因此邀集沿海地區公所討論，如何加速受理漁民通報災損辦理及現地查報作業程序，以利彙整災損情形，向農委會建議災害救助。

謝耀清說，已請各公所加強向漁民宣導，如有寒害漁損應速至公所通報，並加快累積全市災損量，以達到救助標準，待後續公告申請救助，因先前已由公所完成查報掌握損失證明，符合20％以上受損就能申請救助款。

另外也請養殖漁民加強防寒措施，並審慎評估不耐寒養殖魚種過冬風險，必要時儘早採捕，並加強越冬溝保溫、防寒及加溫等設施，降低損失，若因低溫造成魚隻暴斃，應通報公所後盡速處理，以防水質惡化、影響環境。

(中時 )