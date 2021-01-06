台中市「富王鴨肉店」2日因辱罵一名女熊貓外送員，遭網友撻伐。貼圖設計師沈培安腦筋動得快，將男店員嗆聲驚句繪成Line貼圖，造成轟動，不少網友敲碗求上架。不料，卻被官方以「疑有攻擊特定人士公司」退件。

貼圖設計師沈培安４日晚間在臉書《爆廢公社公開版》分享一張「想紅的鴨肉哥哥」Line貼圖，主角是隻很跩的鴨子，加上「富王鴨肉店」店員辱罵女外送員的「驚句」，引發網友暴動敲碗求上架，沈培安也依照眾人期待，將作品送審。

不過，稍早沈培安於個人臉書發文指出，「如我所料，這組貼圖被退件」。他表示，Line官方懷疑這組貼圖有攻擊特定人士、公司的嫌疑，因此不予上架，而他也會再重新附贈相關證明，並修飾敏感台詞，避免遭官方誤會，修改完畢會再次送件。

貼圖設計師沈培安日前將「富王鴨肉店」店員嗆人驚句創作成貼圖，不料卻被Line官方退件。（圖／翻攝自沈培安臉書）

沈培安也強調，無須擔心修改後會失去原味，並再次聲明貼圖並無繪製現實中人事物或企業，一切都是依照日常所見，有感而發的創作。

此消息曝光後，事件的女熊貓外送員也在下方留言，語帶失望表示「天啊！想買的說…」，其他網友也寫下「好像退得有道理，但又覺得哪裡怪怪的」，仍期盼貼圖能順利上架。

(中時新聞網)