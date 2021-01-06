南韓政府周三表示，正在與伊朗協商扣押南韓貨輪的事實，確認是否基於合法的原因而扣押該輪船。

伊朗政府宣稱，本周稍早在波斯灣Hormuz海峽扣押該貨輪，稱涉嫌海洋汙染，符合於國際法。

南韓宣稱，無論該輪船法律地位為何，沒有證據顯示有蓄意汙染海洋的行為，該船的無罪通行，並沒有違反國際法。

媒體猜測，伊朗此舉為連繫到在美國收緊制裁情形下，南韓銀行凍結伊朗的資金，伊朗在此時間點扣押南韓貨輪，藉此施壓。

南韓外交部周三表示，不針對臆測而進行預測，專注於當前的情況，對所有的可能性保持開放。

由於美國的加大制裁，約有70億美元的伊朗資產遭到南韓銀行凍結。

對此資金凍結問題，南韓外交部表示，雙方同意以外交方式解決，周三晚間將派遣外交代表前往伊朗協商。

而伊朗方面稍早曾表示，沒有與南韓就外交代表團拜訪取得協議，呼籲南韓對該技術性議題負責任地處理。

南韓外交部表示，將持續與伊朗溝通，以便代表團能早日前往辦訪。

(時報資訊)