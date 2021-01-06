基隆市中心2處地下道年久失修，環境髒亂、燈光昏暗衍生諸多問題。（陳彩玲攝）

近日因天氣寒冷，地下道開始有遊民打地鋪休息。（讀者提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市中心2處地下道年久失修，環境髒亂、燈光昏暗衍生諸多問題，民眾寧願繞遠路也不走地下道，近日更傳出清潔人員打掃時，遭到遊民攻擊，社會處表示，將針對重點地段進行訪查、輔導，並協助安置。此外，市長林右昌也承諾會盡速改善環境問題。

童子瑋表示，基隆市中心城隍廟、循環站前2座人行地下道，環境相當髒亂，不僅下雨天時常漏水、排水溝多處積水，牆面也遭塗鴉等問題，導致蚊蟲滋生、臭味撲鼻，觀感相當不佳，盼能進行檢討、改善，打造不漏水、不積水、無異味、沒蚊蟲的優質人行地下道，並承諾會持續向市府爭取，朝整體改建為目標。

對此，林右昌說，將請相關局處盡速研擬改善方案，目前會立即修繕水溝蓋、燈箱、照明、漏水及地磚汙垢，安排時間開始施作，至於地下道整體環境，會迅速研議設計方案改造環境，給民眾舒適空間行走。

另外，近日寒流來襲，遊民開始在地下道打地鋪休息，但傳出有清潔人員打掃時，遭到攻擊。據了解，環保局每週二會使用水車清掃，因此人員會先勸導遊民暫時離開，但反遭惡言相向、瓶罐攻擊，清潔人員苦不堪言。針對此事，社會處表示，將會對地下道進行查訪輔導，協助遊民進入收容中心，或是進行宣導，若有不當行為，會受公權力制裁。

(中時 )