蘇揆遭藍委點名改組應下台，台北市長柯文哲也說，施政走鐘都是因為蘇揆之故。蘇揆下午出席品嚐台灣豬美食活動受訪時說，自讚防疫成果，並連韓國發行230萬份的第一大報也都特別對台灣大大稱讚，這是國人同胞一起努力的成果，台灣大家團結一起更有力，會讓世界更肯定。

國民黨立委林為洲點名內閣改組蘇揆及陳吉仲最該下台，柯文哲也不滿蘇揆施政。蘇揆下午表示，我們國家在蔡總統領導下不但成功防疫，而且經濟成長是少數能正常長的國家，股票也破1萬5000點，各方面都看到世界肯定台灣，並且對蔡總統很多的稱讚，連韓國發行230萬份的第一大報也都特別對台灣大大稱讚，這是國人同胞一起努力的成果，台灣大家團結一起更有力，會讓世界更肯定。

他說，做為為人民服務為國家工作的政務人員，我們都盡心盡力，雖然不能做到人人滿意，但防疫世界第一國人安全且可正常生活，看到許多國家鎖國封城，甚至禁止人民集會，連出門都不可以，台灣因全體國人努力加上政府相關人員盡心盡力， 如果大家都予肯定會讓公務人員 覺得溫暖， 當然也有還做得不夠好的地方，也隨時接受各界指正 ，也希望盡力做到好。

(中時 )