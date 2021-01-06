阿里巴巴創辦人馬雲自去年10月下旬公開批評中國大陸金融監管制度後，超過2個月未公開露面，美國CNBC記者費伯(David Faber)引述陸消息來源稱馬雲未失蹤、僅是保持低調；對沖基金海曼資本管理(Hayman Capital Management)創辦人巴斯(Kyle Bass)則斷言馬雲18個月內不是被判10年以上重刑就是「被自殺」，願與費伯對賭，但只願押1美元。

巴斯曾成功預測2007年美國次級貸款危機，但此後未曾準過，包括歐洲債務危機導致歐元區解體、日本政府破產，還有中國大陸銀行系統會因為資本不足崩潰，都誤差甚大，還曾因堅信對陸銀行業看法致力做空人民幣，導致海曼資本管理金基金2017年資產蒸發19%。他是美國現任總統川普(Donald Trump)打獵聚會時的友人之一，也是中共與其政策長期堅定批評者。

他認為馬雲可能像2018年9月失去音訊的中國前公安部副部長孟宏偉，「被失蹤」後遭開除黨籍，並被判10餘年有期徒刑，或是像海航集團聯合創辦人、前董事長王健，2018年在法國普羅旺斯附近公務考察行程拍照時從15公尺高處墜下身亡，「被自殺」。

不過事實上，孟宏偉是2018年9月由法國返回大陸後遭逮捕，10月7日中共中紀委就透過網站公布此事，罪名是收賄、違法違紀、涉及周永康案，去年1月21日，他被判有期徒刑13年6個月、併科罰金200萬人民幣，當庭表示服從判決，事件全程並非沒有任何資訊，失蹤僅是其妻子高歌向法國警方報案的說法。

王健事件有較多陰謀論，法國《世界報》(Le Monde)華裔記者張竹林為香港蘋果日報寫的獨家報導提及，事發地附近的神父對王健死因提出質疑，但該報導沒有做出結論；《解放報》(Libération)2019年初調查報導曾指出王健是自殺，但由於他是在與家人合照時墜落，自殺說不合常情，法國檢警在報導出爐後發表聲明，重申王健是意外身亡。

巴斯質疑費伯關於馬雲行蹤的消息來源來自大陸，所以沒有可信度，也遭費伯打臉，費伯在Twitter回覆：「凱爾，如同您知道的，您偶爾也會成為我的消息來源。我們交情很久，我在消息來源和朋友這兩者之間會很謹慎選擇。我不相信馬雲會屈服於您列出的其他中國官員或企業高層的命運。馬雲暫時保持沉默？是的。消失了？沒有。」

(中時新聞網)