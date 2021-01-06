市調機構TrendForce表示，2020年全球筆電出貨量不僅首次超過兩億台，年成長幅度也以22.5%創下新高，雖然全球疫情再度轉為嚴峻，現階段難以斷定2021下半年的市場走向，預估2021年全球筆電出貨量有機會上看2.17億台，年成長8.6%，其中，Chromeboook繼2020年占全球筆電出貨達14.8%後，預期2021的出貨占比將上升至18.5%、突破4000萬台。

受2020年Chromebook快速崛起影響，使得微軟作業系統在筆電的市占率首次低於八成，TrendForce預估未來Windows市占將維持在大約70~75%，Chrome作業系統的市占率在15~20%之間，蘋果MacOS則在10%以下。

從筆電處理器來看，超微2020年在筆電市場的市占率達20.1%，其中Ryzen 3000系列在中低階筆電市場頗受好評，也因此品牌廠在Chromebook上開始導入AMD處理器，推升其市占率大幅成長，蘋果在2020年11月正式推出ARM架構的Apple Silicon M1，第一年市占率僅有0.8%，但是蘋果可望在2021年第二季後上市的14吋與16吋 MacBook Pro皆會搭自家處理器，Apple Silicons在筆電的市占率可一舉提升至7%左右，再加上AMD的兩成市占率，2021年英特爾在筆電的市佔率恐將持續下探。

(工商 )