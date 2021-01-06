美國高通公司（NASDAQ: QCOM）今天宣佈，公司董事會一致推選Cristiano Amon接替Steve Mollenkopf出任公司執行長，並將於2021年6月30日生效。Mollenkopf向董事會提出他決定在為公司效力26年之後從執行長一職退休。Amon於1995年加入高通公司，目前擔任公司總裁。

Mollenkopf將在未來一段時間內繼續擔任高通公司的策略顧問。Mollenkopf今年52歲，於2014年3月起擔任高通公司執行長。Mollenkopf加入高通時從工程師做起，在近三十年的時間裡，他幫助定義並領導了高通公司的策略和技術發展藍圖。

他的工作推動了智慧型手機的普及，並使高通成為3G、4G以及目前5G的領導廠商。同時，他還負責帶領公司業務向物聯網、射頻前端以及汽車等新興領域拓展。Mollenkopf還在公司崛起成為智慧型手機技術供應商的過程中發揮了重要作用。

此外，Mollenkopf成功帶領公司度過了數次特殊的境遇與挑戰，當前公司穩定發展且能夠繼續增長並創造價值，在這一背景下開始執行長接替流程。

Mollenkopf表示，我為我們在高通所取得的所有成就以及公司目前作為全球無線科技領導者的地位感到無比自豪。隨著我們的商業模式得到充分驗證以及目前公司在5G上的領導地位，現在正是Amon領導公司的合適時機，他將帶領公司把握我認為是高通有史以來面臨的最大發展機會。

Mollenkopf說，Amon領導制定了公司的5G策略，包括商用加速、領先業界的技術藍圖以及全球部署。他還是高通業務實現多元化、將業務拓展至智慧型手機以外全新行業這一策略的主要締造者和推動者，這些全新產業包括汽車、射頻前端和物聯網。我相信，在Amon出任公司執行長後，高通公司將繼續發明領導技術，繼續為所有產業夥伴創造價值。

高通公司董事長Mark McLaughlin表示：「Steve在他的任期內經歷了許多前所未有的情況，在他擔任公司執行長的七年裡所面對的情況比多數企業領導者整個職業生涯中所面對的還要多。

在Steve的領導下，高通公司保持專注並為股東創造了巨大價值，持續發明推動經濟成長和改善生活的關鍵技術。我代表高通公司董事會，感謝Steve在擔任執行長期間所展現的遠見卓識和領導才能，我相信他將帶領公司順利完成交接。

Amon是高通公司新一任執行長的明確人選，他擁有卓越的執行能力、對公司的深入理解、與生態合作夥伴的堅實關係以及帶領公司向前邁進的策略遠見。Amon是一位真正的領導者，在幫助公司取得成功的過程中發揮了至關重要的作用。我們期待與他一起引領公司開啟成長的新篇章。」

Amon今年50歲，自2018年1月起開始擔任高通公司總裁。在該職務上，他全面負責高通公司半導體業務（QCT），包括智慧型手機、射頻前端、汽車和物聯網領域的營收，以及公司的全球營運。

Amon推動了公司業務向不同產業和客戶的拓展以及多元化，全面負責高通公司的5G策略，並在過去近15年裡帶領開發了領先和差異化的產品藍圖。Amon還成功管理了公司的相關並購，從而增強了高通的能力並加速在射頻前端、連接和網路等關鍵領域的成長。

Amon於1995年作為工程師加入高通公司。在公司任職期間擔任過多個業務和技術領導職位。Amon擁有巴西聖保羅坎皮納斯州立大學（UNICAMP）電子工程理學學士學位和榮譽博士學位。他還擔任世界經濟論壇物聯網理事會聯合主席。

Amon表示，被提名為高通公司下一任執行長，我感到非常榮幸，感謝Steve和董事會對我的信任。高通是一家了不起的公司。數十年來我們一直處於創新最前線，我對於帶領公司繼續引領行業創新滿懷期待。

Amon指出，高通公司不僅將繼續推動5G擴展至主流終端以及手機之外的更多終端類型，還將透過重要技術支援實現萬物與雲端相連，在推動眾多產業數位化變革中發揮關鍵作用。產業對於高通解決方案的需求比以往任何時候都更加明確，高通公司的領導地位也日益突顯。我期待與全球41,000名高通員工並肩合作，共同創造能夠改變人們生活、工作和連接方式的科技。

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