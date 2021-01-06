忠孝國中校長周武昌表示，校內推動閱讀行之有年，除了閱讀馬拉松活動外，還有悅讀月刊，記錄學生成長。（莊旻靜攝）

忠孝國中社區共讀站「文橋苑」整修走誠品風，期望蟬聯學生「我最愛的校園角落」，持續推廣閱讀。（莊旻靜攝）

忠孝國中社區共讀站「文橋苑」整修走誠品風，期望蟬聯學生「我最愛的校園角落」，持續推廣閱讀。（莊旻靜攝）

忠孝國中社區共讀站「文橋苑」整修走誠品風，期望蟬聯學生「我最愛的校園角落」，持續推廣閱讀。（莊旻靜攝）

忠孝國中社區共讀站文橋苑6日正式揭牌，儀式由校內直笛團開場，笛音悠揚。（莊旻靜攝）

忠孝國中社區共讀站文橋苑6日正式揭牌，儀式由校內直笛團開場，笛音悠揚。（莊旻靜攝）

新竹縣忠孝國中原有圖書館在經歷半年整修後，成為社區共讀站，6日正式以「文橋苑」為名揭牌，除了成為學生的閱讀天地外，課後及周六上午也開放社區居民入內閱讀，嶄新的文橋苑走誠品、文青風格，受到學生青睞，校長周武昌也期許校內近900名學生能體會「文字乃通往世界與夢想的橋樑」，豐富心靈及知識。

6日的揭牌典禮由教育處副處長蔡淑貞、新豐鄉公所機要祕書李介蓉及在地村長、代表及鄰近的學校校長及家長會長出席，周武昌表示，學校圖書館已連續多年成為學生票選「我最愛的校園角落」頭銜，校內耕耘閱讀教育已久，曾獲得閱讀磐石獎肯定，更透過閱讀馬拉松，鼓勵學生多加閱讀，至少要以30本為目標，也期許師生能多加利用文橋苑。

忠孝國中教務主任陳威銘表示，校內實施閱讀馬拉松行之有年，以班級為單位搬書回班上閱讀，並以總表方式公開各班閱讀冊數，有如繞台灣圖，待期末看第一名班級繞到哪個點，則會頒以當地特產作為獎勵，鼓勵學生自主閱讀。周武昌也表示，校內還有閱讀月刊，記錄學生的成長。

嶄新的文橋苑由中央補助200萬、縣款80萬、家長會捐款21萬共301萬經費改造，館藏約有2.4萬圖書，課後的下午4點至5點15分、周六上午9點至12點，對外開放給社區居民。蔡淑貞表示，全縣目前有26個校園有社區共讀站，選址均以鄰近校門、社區為主，未來前瞻2.0亦有此計畫，鼓勵各校爭取。

忠孝國中家長會長余冠宏本身育有4名兒女，均就讀忠孝國中，他認為社區共讀站未來能便利學生及鄰近居民使用，也呼籲教育處能撥出經費，協助維護文橋苑的管理使用，使社區共讀站能長久經營。

(中時 )