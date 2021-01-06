新北市一名知名排骨酥店的老闆2008年起結識在茶室工作的50歲女子小芳（化名），每個月花費62.5萬包養，8年來加上墮胎、旅遊費用等，共花了6千多萬照顧對方，妻子在2015年發現姦情，向小芳提告求償500萬，小芳稱該男與元配感情早已不睦，且還有多名小三，法院最後判她5個月徒刑、須賠250萬。可上訴。

判決書指出，該男與妻子白手起家，原本投資建築業屢屢失利，後來在夜市賣排骨酥闖出名號，開設公司供應北台灣排骨酥，但他生性風流，經常流連在酒店、茶室等地，結交多名女子，2008年結識50歲的小芳後，開始以每月62.5萬包養對方，並多次在摩鐵、住家發生性關係，小芳更以各種理由和他要錢，包含數次墮胎費與母親入住飯店費用等。

該男的妻子2015年藉由匯款單發現2人的關係，一問之下才知道丈夫每月花大筆金錢包養小三，7年共花費6千多萬，憤而向小芳提告妨礙家庭，並求償5百萬精神撫慰金，訴訟一直到去年6月，法院判小芳5月徒刑，可易科罰金15萬元。

民事部分，小芳表示該男與妻子感情早已不睦，婚外情對象除了她之外還有不少人，包含「雪兒」、「寶寶」等人，她說每個月只有1萬元生活費，沒有多餘能力賠償對方，但法院考量2人婚外情長達7年，判小芳須賠償250萬精神慰撫金。

(中時新聞網)