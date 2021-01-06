國際疫情嚴峻，台灣邊境防疫大緊縮，因本國籍人士去年1月15日起入境，居家檢疫要求1人1戶，逢春節將至，全台防疫旅館大爆滿。指揮中心今天宣布考量農曆年節將至，海外國人返臺居家檢疫需求增加，故開放1,500至2,000間中央集中檢疫場所供海外國人使用。

春節前夕，防疫旅館數不足，旅外國人陷入搶房大作戰！國人若想要即時在2月11日除夕夜能與家人吃上團圓飯，最慢1月28日一定要入住防疫旅館。

中央流行疫情指揮中心今天宣布，為維護國內防疫安全及確保國人健康，自今(2021)年1月15日零時起強化入境旅客檢疫措施。入境旅客除須依原規定檢附登機前3日內檢驗報告外，亦須提供檢疫居所證明(以集中檢疫或防疫旅宿為原則，若選擇居家檢疫者，則須1人1戶且經切結)。考量農曆年節將至，海外國人返臺居家檢疫需求增加，故開放1,500至2,000間中央集中檢疫場所供海外國人使用。

指揮中心指出，有需求的民眾自今年1月8日起，可登入「入境檢疫系統」網頁，登錄相關資料並完成線上刷卡繳費後，系統會回覆預約訂房成功代碼給民眾，作為返國登機前的證明。返國後於機場簽署集中檢疫聲明書後，依指示地點自行搭防疫車輛前往集中檢疫所入住。本專案費用一律為每天新臺幣2,000元(12歲以下同住孩童不收費)。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，一方面將會開放集中檢疫所約1500間空房讓給返台者入住，價格一天三千元也會在過年期間調降，另一方面也已經請觀光局加快請各縣市業者加入防疫旅館，提升量能。

陳時中表示，預估春節左右會有五萬人回來。總共來看目前居家檢疫人次一萬七千人，預估春節前後會陸續達到高峰，估計上次防疫旅館高峰時不到三千間，現在可以住進一萬八千人，且當時也沒有集中檢疫所，現在有提供兩千間。不過當時居家檢疫沒有那麼嚴格，兩邊一半都各自努力。

(中時 )