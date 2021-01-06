信義房屋竹北多家分店舉辦聯合募書，一個多月內募得500多本書，於2020年聖誕節送到新竹縣瑞峰國小、照東國小及太平國小三所偏鄉小學，讓這些資源相對不足的學校能夠收到信義房屋所帶來的聖誕禮物，同時也集合社區里民的力量為社會多盡一份心力。

由信義房屋竹北莊敬店店長彭厚誠、竹北文化店店長葉姿均號召今年的募書活動，經過一個多月在竹北各地區的動員募集、篩選以及整理，於聖誕節將超過500本適合小學生閱讀的書籍帶到四所國小，當天不只帶書籍，信義房屋同仁也送每一位小朋友實用的文具禮盒，還有曾為氣球達人的竹北福興店專案經理李昌蒲在瑞峰國小為小朋友摺汽球，度過最歡樂的聖誕節。

信義房屋贈書給偏鄉小學，小朋友排隊領書。(圖/信義房屋提供)

信義房屋表示，全台灣許多分店都有這樣自發性的募書活動，而竹北已舉辦連續三年且規模越來越大，一共募得超過1500本，可說是信義房屋募書楷模之一。彭厚誠說，今年從十月開始規劃活動，只要里民捐書，信義房屋就回贈可愛恐龍造型的午睡毯，不過大部分捐贈者都直接將這些午睡毯轉贈給偏鄉學童，讓他感到2020年就算受到疫情紛擾，但是台灣的人情味依舊濃厚，三所小學的校長及老師都紛紛感謝並表示各界的資源其實都不曾間斷，但是像信義房屋這樣連續三年贈書，且親自到場給學童們關心，才是這些偏鄉學子最開心也最需要的。

信義房屋竹北福興店李昌蒲摺汽球給偏鄉小朋友。(圖/信義房屋提供)

回顧2020年，包含萬聖節、中秋節、聖誕節…等，信義房屋都與社區同在，共舉辦了超過9,000場節慶以及社區主題活動，不只拉近鄰里的距離，也深化消費者對信義房屋的品牌好感度，彭誠厚表示，有能力時就盡量多做一些可以幫助社會的事情，不僅可以協助這些偏鄉的小朋友及老師能獲得更多的資源，也希望藉由這樣的活動讓新進同仁了解到｢手心向下，以人為本｣，為社會服務的信義精神。

(中時新聞網)