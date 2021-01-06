中央流行疫情指揮中心今(6)日表示，因應近期COVID-19疫情發展，及考量大型活動具有人潮擁擠、長時間且近距離接觸不特定人士等特性，為降低社區傳播風險，自去(2020)年12月31日起，強化自主健康管理者之防疫規範，並透過電子圍籬防止自主健康管理者接近大型活動區域(下稱電子圍籬2.0)。

指揮中心進一步說明，電子圍籬2.0的運作方式，是以大型活動區域範圍的行動電話基地台為設定參考，當自主健康管理者手機與基地台進行註冊溝通時，即判定接近大型活動區域，並透過系統對自主健康管理者發送告警簡訊，並知會警政人員；若自主健康管理者手機不與該特定範圍之基地台註冊溝通時，並不會對其進行定位。

另針對防疫資料之蒐集，指揮中心於去年5月28日公布「『COVID-19(武漢肺炎)』因應指引：實聯制措施指引」，實聯制精神主要是有疫調需求時，可立即聯繫曾出入同一場所人士；為確保個資保護，各場域所蒐集的民眾個人資料，以資料最少原則辦理；資料存放天數，亦參考相關專業意見，以最長潛伏期14天並延長一倍時間，即最多存放28天，以供疫情調查與防治，之後必須刪除或銷毀。

指揮中心表示，我國運用科技措施防範疫情，在傳染病防治法、個人資料保護法等法規授權下超前部署，以維護國民健康；然在採取科技防疫措施時，難免會涉及隱私等個人權利之議題，為確保民眾個資獲得充分保護，及減少對個人自由之干涉，指揮中心在符合比例原則下，遵循最小侵害原則、合目的性原則、衡平原則等三大法則下，規劃施行相關防疫措施，務求對民眾生活的衝擊降到最低，期望能在個人隱私與防疫工作雙重利益取得最佳平衡。

指揮官陳時中表示，電子圍籬2.0是根據1.0的延伸，居家檢疫、居家隔離者一但離開檢疫範圍就會通報里辦公室協尋，此外對室外特定大型集會場所也會先標定範圍，當自主健康管理者進入後就會警告當事人，並通報地方衛生局。

陳時中強調，電子圍籬2.0與目前進行的實聯制相同，所採集的個資都只會保存28天，過後就會銷毀，這些辦法原本就有，因此不會有侵犯人權的問題。

(中時 )