蘇揆下午前往朱記餡餅粥信義店品嚐台灣豬國民美食，蘇揆說，台灣豬出口進步8倍現在台灣豬非常出名，將來會好像松阪豬、神戶牛，台灣豬會更受歡迎。

蘇揆下午品嚐台灣豬，被媒體問到推廣台灣豬的問題，他一開口就說，現在台灣豬非常出名，將來會好像松阪豬、神戶牛，台灣豬會更受歡迎，因為現在台灣豬出口外銷，打出成績，進步8倍，而且也看到台灣美食本來就一直很有名，所以政府就台灣豬、台灣豬肉的好產品也讓國人同胞知道。

蘇揆並說，他前天到海關、昨天到廚房、今天來餐廳，也就是要向國人同胞保證，政府一定會為國人健康嚴格把關，也推銷美食，希望國人吃的愉快。

針對前中研院長李遠哲有關萊豬相關發言是否失當？蘇揆說，有關肉品是否含萊克多巴胺，國際已有標準，聯合國也公布，政府也是在安全容許量以內才會准進口，進口商已經公開承諾不會進口含萊克多巴胺的豬肉，但政府還是會嚴格把關，逐批檢驗，請國人放心。

(中時 )