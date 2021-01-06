交通部6日表示，旅外國人準備返台過年，導致一月下旬起防疫旅館預約爆量，部分地區出現一房難求的現象。部長林佳龍已要求交通部及觀光局主動邀集地方政府及公協會掌握供需，研議跨縣市調節機制，並縮短擴增房間的整備期，逐日列管，力求達成增加1萬房的目標。

交通部說，若供給總量仍不足，則考慮推出替代方案「安心旅館」，讓檢疫者在自宅隔離，換成家人入住非防疫旅館的一般旅館，即可突破防疫旅館量能可能不足的問題。

至於向旅宿業者徵用空房的措施，評估因徵用費、意願及防疫能量不一，加上已訂房或餐廳定席之消費糾紛（若成為防疫旅館可能需要取消訂單並做消費賠償）易引紛擾，交通部強調，「初步評估暫不列入優先選項」。

交通部觀光局統計，目前防疫旅宿設置約1萬6千房，入住率約為5成。因應春節期間的檢疫訂房需求，觀光局已函請各縣市政府協調轄內旅宿業增加防疫旅宿量能，近期可增加逾千房。

不過，交通部官員轉述，林佳龍認為只發函難以有效且迅速解決問題，便指示由交通部次長祁文中直接督導觀光局，6日起邀集地方政府與公協會（6、7日先邀請六都）盤點供給及需求，並研議跨縣市調節機制，另必須逐日滾動檢討，全力達成在年前增加1萬房供給的目標，此外也持續向行政院爭取特別預算中防疫旅館的經費。

對於地方政府反映防疫旅館須經觀光單位會同衛生單位、建管單位共同場地會勘及辦理人員教育訓練等程序，至少約需2至4周才能完成上線，林佳龍也指示，由祁次長協調相關單位，研議全力縮短防疫旅館整備期，盡速解決返台國人的需求。

官員轉述，林佳龍也在會中指示，若防疫旅館整備不及、或量能不足，可評估改採替代的「安心旅館」方案，即在台國人入住非防疫旅館的一般旅館，將自宅留給須檢疫之返國親友，以符合1人1戶的居家檢疫規定；補助則同樣以每位檢疫者1房（800元）的方式，只是換成家人至一般旅館入住，盼可緩解供需吃緊的情形。

(工商 )