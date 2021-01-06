周二美股震盪收高，費城半導體指數再創新高，台積電(2330)今天股價開盤大漲13元達555元，再創新高，帶動台股早盤再創新高，大漲逾百點，最高15197點，但盤中大震盪，最低跌至14837點，收盤失守15000點關卡，跌16點至14983點，成交值爆增至4342億元。

台積電與鴻海(2317)今早持續成為多頭先鋒，帶動台股早盤再創新高，大漲逾百點，最高近15200點，但盤中出現劇烈震盪，高點及低點差距達360點。

美國去年12月ISM製造業PMI60.7，優於預期。國際油價躍升至50美元以上帶動能源股大漲，美光、台積電ADR引領晶片股勁揚，中國三大電信免於下市帶動中概股大漲，周二美股上漲，漲幅介於0.55至1.94%。APPLE上漲1.24%，TESLA上漲0.73%，台積電ADR漲0.96%。

美光、台積電ADR引領晶片股勁揚，台積電ADR收112.77美元，漲幅近1%同創新高，台積電今天股價同步走高，開盤達555元，市值達14.39兆元同締新猷。美光大漲，激勵南亞科(2408)股價跟漲。

績優權值電子股以台積電為首，12月營收攀高的鴻海(2317)以及近期強勢的台達電(2308)股價持續大漲，日月光投控(3711)續攀高，電子績優股領軍；台股在昨天拉尾盤攻上15000點新里程碑後，今早在台積電上漲逾10元帶動，早盤指數維持在盤上高檔震盪整理。

台股今早持續出量上攻，但個股表現震盪，類股加速輪動，前波強勢的貨櫃股長榮(2603)、陽明(2609)壓回，TFT面板的友達(2409)、群創(3481)也陷入修正格局。

台積電今日收盤漲7元再創高，但台股收黑棒。台股自2021開年後，隨著台積電股價頻創新高，台股同步續創新高。目前人氣沸騰，亞洲股市韓股等亦強勢，但今日盤勢皆出現大震盪，短期台股可能持續高檔震盪之格局。

(時報資訊)