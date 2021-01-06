《證交所》穎崴完成競拍 公開申購價348元 14:322021/01/06 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 穎崴(6515)初次上市普通股股票承銷案，今天完成競價拍賣作業，該公司辦理競價拍賣股數2,072仟股，公開申購股數為517仟股，參與投標投標單筆數計2,518筆，合格標單共2,401筆，全部順利拍賣成功。 開標結果最低得標價格為356.80元，最高得標價格392.50元，接下來將辦理公開申購，承銷價為348元，1月8日至1月12日為公開申購期間，1月14日為公開抽籤日。 《國際產業》Airbnb股價翻漲 華爾街看上檔有限 《興櫃股》台微醫明啟動競拍 底價25.42元 (時報資訊) #穎崴 #公開申購 #競價拍賣 #辦理 #股數 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台微醫5日啟動競拍 底價25.42元 15:512021/01/04 財經 長榮鋼IPO現增案 6日起申報生效 19:302021/01/05 財經 《興櫃股》長聖公開申購中籤率約0.54％ 11:422021/01/04 財經 1分鐘讀財經》股東批收購價太低 富邦倂日盛恐破局 08:132021/01/06 財經 上海土地拍賣正熱 新房遭瘋搶 04:102021/01/05 產業財經 長聖中籤率創生技股新低 04:102021/01/05 證券．權證 台微醫今起競拍 底價25.42元 04:102021/01/05 證券．權證 IPO搶灘 11檔拚農曆年前掛牌 04:102020/12/31 證券．權證 長聖8日上櫃 公開申購中籤率超低0.54％ 11:202021/01/04 財經 《營建股》大陸建設搶灘舊金山房市 公開1個月賣4成 07:442021/01/05 財經 趙麗穎平口辣裙洩惹火曲線 真實體態全現形 17:082020/12/31 名人 財經熱門新聞 美對沖大咖斷言馬雲2種悽慘下場 但只願賭1美元 - 要聞 一位貪婪者告白：當沖航運股 1天狠賺100萬元 - 財經 澳洲求和陸善意回應？今年度羊毛進口量配額上調5％ - 財經 缺櫃目前無解 陽明老總認了 - 財經焦點 - 中國時報 消失74天 馬雲被追殺？美媒驚洩他的行蹤 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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