穎崴(6515)初次上市普通股股票承銷案，今天完成競價拍賣作業，該公司辦理競價拍賣股數2,072仟股，公開申購股數為517仟股，參與投標投標單筆數計2,518筆，合格標單共2,401筆，全部順利拍賣成功。

開標結果最低得標價格為356.80元，最高得標價格392.50元，接下來將辦理公開申購，承銷價為348元，1月8日至1月12日為公開申購期間，1月14日為公開抽籤日。

(時報資訊)