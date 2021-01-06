「風象星座」幸運色─紅色系草莓甜點，「水象星座」白色系甜點補足2021年的好運氣。（喜來登提供／羅浚濱新竹傳真）

新竹喜來登於1月8日起推出「十二星座 草莓派對」，供應十二星座專屬草莓下午茶吃到飽。（喜來登提供／羅浚濱新竹傳真）

「火象星座」幸運色─藍色系草莓甜點，「土象星座」綠色系草莓抹茶甜點。（喜來登提供／羅浚濱新竹傳真）

草莓季來臨，新竹豐邑喜來登大飯店首度與女神級星座專家「白瑜」攜手合作，規畫十二星座運勢解析和專屬幸運色的草莓甜點，從1月8日起推出「十二星座 草莓派對」，供應草莓下午茶吃到飽，除享有星座專屬幸運色甜點之外，揪團湊滿十二星座好友同桌，更可享5折優惠，陪伴民眾由舌尖到心靈一起力抗水逆。

「十二星座 草莓派對」1月8日起至3月14日每週五、六、日及2月15日的下午14：45至17：00，提供十二星座專屬造型及多款草莓甜點、熱菜吃到飽，挑戰十二星座草莓控的甜點胃納量。

十二星座專屬幸運色甜點包含「風象星座」紅色系的鮮甜「草莓派」、「草莓千層酥」，「火象星座」藍色系「草莓黑醋栗布丁」，「土象星座」綠色系融合日式抹茶「草莓抹茶生乳捲」、「草莓奶油泡芙」，「水象星座」白色系「草莓奶油蛋糕」、「草莓奶酪」等多達20款繽紛甜點。

除了草莓甜點無限供應，更提供熱菜「金剛花椰菜焗飯」、「義式番茄起士沙拉盤」、「日式綜合壽司」等多道鹹食讓民眾大飽口福，每位用餐680元（另加一成服務費）。

新竹喜來登「十二星座 草莓派對」同步推出「優惠星攻略」用餐優惠，邀集十二星座同桌用餐，可享十二星座好友結帳金額5折優惠，更多活動內容請洽（03）6206000轉大廳酒吧。

(中時 )