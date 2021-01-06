英國自駕軟體新創公司Oxbotica周三指出，在首輪的融資中籌得4700萬美元，該融資由石油商BP領投，其他投資人包括健康和安全裝置製造商Halma，以及騰訊。

Oxbotica為牛津大學的衍生公司，開發的自駕系統可用於計程車或貨櫃車，公司表示，融資可加速軟體系統在多個產業部門的商業應用。

有關全自動駕駛的技術，已經被證實為比原先設想的更為困難，需要有感測器，有能力運作於一般街道上。但產業專家預測，自駕技術在未來約5年將有可能。

發展高速公路上貨運卡車的自駕技術，則相對較為簡單和便宜，為獲利提供一明確路途，吸引投資人注意。

去年有一系列交易與光達(Lidar)製造商有關，包括Velodyne、Luminar、Innoviz和Aeva。

去年12月，美國的光達製造商Ouster同意以19億美元，接受SPAC收購公司Colonnade的購併和上市。

(時報資訊)