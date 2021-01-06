活化既有自行車道 大湖爭取補助做客庄驛站

苗栗縣大湖鄉公所爭取客委會補助270萬元，辦理自行車道環境營造工程，除了改善年久失修的自行車驛站，也希望沿途增設具有客家產業文化意象的休息站，鼓勵青農進駐展售當季農產品，並成為在地解說員，遊客可利用自行車換一種方式深度旅遊，避開繁忙的台3線，更安全自在。

台3線承載了客庄百年記憶，客委會計畫整合既有自行車道與縫補路線斷裂點，建構綠色低碳旅遊運具路網，活絡客庄聚落串連觀光產業發展。大湖鄉公所爭取補助改善既有自行車道設施，鄉長胡娘妹表示，總長度32.5公里的自行車道，看得見大湖風光與客家產業文化脈絡。

胡娘妹指出，目前規畫的自行車道途中經過防汛文化道路、學校，結合大湖農工蠶絲博物館，再穿越志成橋到淋漓坪、水流東，裡頭有老茶廠，銜接上老官道，將以前焗腦、焗香茅油的夕陽產業串連起來，這條自行車道在台3線旁卻很少車子走，不僅安全，兩旁還有豐富農產及風光，適合親子、情侶旅遊。

胡娘妹說，客委會補助的經費將用於自行車道環境營造，除了改善既有驛站，也預計在沿途增設簡單式的自行車休息站，回顧客庄建物，休息站屋頂擬採用竹子搭建，裡面擺放焗香茅的用具，旁邊設解說牌，同時鼓勵青農能在休息站內販售當季農產品、當解說員，展現不一樣的大湖風光。

(中時 )