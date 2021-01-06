有鑑於毒殺、虐待動物事件頻傳，動保團體積極推動設置「動保警察」，長期研究「動保警察」設置的台南大學行政管理系教授吳宗憲建議，「動保警察」，設置可以循「保七模式」與「婦幼警察模式」辦理，建立專責警察制度，避免一般警察疲於奔命。

動保團體今在立法院舉行動物保護警察推動方向記者會，邀請專家學者提出意見，台灣動物保護行政監督聯盟秘書長何宗勳表示，現行動物受虐或毒殺案，大多交由警察處理，但常遇到員警到場認為屬於動保案件，移請農政單位協助處理，甚至後續沒有下文，因此有設置動保警察必要性。

對於設置動保警察方式，吳宗憲提出6種參考模式，包括移民署模式，讓農委會轄下設「農政警察」；警政署模式則是尤其他當為調借到農委會；保七模式則是將保七總隊下第四至第九大隊的職權中，將動物虐待案件納入查緝偵辦；婦幼警察模式仿效各地方政府所設婦幼警察；荷蘭動物保護警察模式，由中央撥預算，由地方配置負責處理動保案件的動物警察；美國洛杉磯市動物保護警察模式，則是由地方政府建立警政主導的動物保護警察小組。

吳宗憲說，其中保七模式、婦幼警察模式可行性較高，主要因為保七模式改革動力在中央，優點是中央警政員額未滿編，尚有增加員額空間，但缺點是派駐在保七駐地的員警，地處偏遠，可能無法及時處理層出不窮地方動物虐待案件。

婦幼警察模式改革力在地方，地方基層警力能隨時支援地方動物保護業務，案件效率較佳，但地方員警已滿編，欲設置動保警察員額，需在地方警政人力中挪動，將遭警政內部反彈，不論採取哪種模式，都需要中央與地方分工配合。

(中時 )